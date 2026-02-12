Di Gregorio potrebbe perdere il posto da titolare dopo il gol subito da Isaksen. La partita contro l’Inter ha acceso i riflettori sulla corsa tra i portieri bianconeri. Dalla Continassa trapelano segnali di una certa tensione sulle gerarchie tra i pali, con il tecnico che ora valuta attentamente chi schierare contro i nerazzurri. La sfida di domenica potrebbe essere decisiva per il futuro tra i pali di Juventus.

sulle gerarchie tra i pali verso l’Inter. Nonostante il polverone sollevato dalle critiche degli ultimi giorni, Luciano Spalletti non ha intenzione di tornare sui propri passi. Il gol incassato da Isaksen nell’ultima sfida contro la Lazio ha acceso il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori, portando alcuni a mettere in discussione la gerarchia tra i pali della Juventus. Tuttavia, le convinzioni del tecnico di Certaldo restano granitiche: a difendere la porta bianconera nel Derby d’Italia contro l’Inter ci sarà ancora Michele Di Gregorio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Gregorio rischia la titolarità dopo il gol preso da Isaksen? Cosa filtra dalla Continassa

Aggiornamenti sulle condizioni di Conceicao, recentemente infortunato durante l'attuale stagione della Juventus.

Nel calciomercato di gennaio, l'attenzione della Juventus è rivolta a specifici obiettivi di mercato, con mister Spalletti che sta valutando le priorità della rosa.

