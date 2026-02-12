Derive dell’AI ecco la fidanzata virtuale che dice sempre di sì

Nelle ultime settimane si moltiplicano le storie di persone che si affidano a fidanzate virtuali create con l’intelligenza artificiale. Un inviato di “Realpolitik” ha testato il funzionamento di queste tecnologie e ha scoperto come le AI siano in grado di costruire compagnie su misura, pronte a rispondere sempre sì. La realtà di queste relazioni digitali sta cambiando il modo di vivere i sentimenti, con conseguenze ancora tutte da capire.

L'intelligenza artificiale entra sempre di più nelle nostre vite: non solo per aiutarci nel lavoro o per risolvere situazioni apparentemente complesse, ma arriva a toccare anche la sfera privata e relazionale. Il caso è quello delle "fidanzate virtuali": grazie a diversi siti accessibili sul Web è possibile creare la propria compagna virtuale. Basta inserire un prompt, selezionare le proprie preferenze e in pochi semplici click è possibile creare un avatar con cui parlare., Anche la personalità è personalizzabile ed è forse qui che si entra nell'aspetto più preoccupante di questo nuovo fenomeno che sta spopolando in Rete.

