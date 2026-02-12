Delusa ma soddisfatta | ho il meglio in pista

Elena Curtoni ha concluso il supergigante al settimo posto, lasciando il pubblico deluso ma soddisfatto. La sciatrice italiana ha dato tutto in pista, dimostrando di essere tra le migliori. Nonostante il risultato non sia andato oltre, la sua prestazione ha comunque regalato emozioni agli spettatori presenti. La gara si è rivelata una sfida difficile, ma Elena ha mantenuto alta la concentrazione fino alla fine.

Nel contesto olimpico di Milano-Cortina 2026, una prova di grande rilevanza ha visto Elena Curtoni chiudere il supergigante al settimo posto, distanziata di soli 0,25 secondi dal podio. Una performance di alto livello su una pista impegnativa, interpretata con lucidità e tenacia dall'atleta che rappresenta l'Italia tra le protagoniste della disciplina. Curtoni ha affrontato la prova con un approccio concentrato, gestendo al meglio le Impreziose velocità della tratta iniziale e mantenendo il controllo nel tratto conclusivo. Il tempo finale ha evidenziato un margine di 0,25 secondi rispetto al podio, posizionando l'azzurra tra le migliori prestazioni della giornata.

