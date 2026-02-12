Delirio di Grimaldi sul corteo per Askatasuna Se l' opinione è spacciata per verità

Durante il corteo per Askatasuna, Grimaldi ha scatenato un vero e proprio delirio, portando avanti un discorso che ha lasciato molti a bocca aperta. Le sue parole sono state accolte con sconcerto da alcuni, mentre altri hanno visto in tutto ciò un tentativo di manipolare l’opinione pubblica, spacciando per verità ciò che sembra più una suggestione. La polemica continua a divampare, mentre sui social si commenta a ruota libera.

C'è una linea sottile che separa l'opinione dalla suggestione, la critica politica dalla costruzione di un universo parallelo. Quando quella linea viene cancellata con un colpo di pennarello ideologico, si entra in un territorio più scivoloso: il delirio. Non come insulto, ma nella sua definizione più clinica: convinzione falsa, profondamente radicata, impermeabile a qualsiasi prova contraria. Le parole del deputato di Avs Marco Grimaldi sugli scontri di Torino tra il centro sociale Askatasuna e la polizia («una trappola tesa dal ministro Piantedosi») si muovono esattamente in quel territorio. Non un dubbio, non una richiesta di chiarimento, non un'analisi dei fatti.

