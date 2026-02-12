Decreto Ucraina Tassinari Forza Italia | Sostegno concreto un impegno nel segno della solidarietà

La Camera ha approvato il decreto legge sull’Ucraina, un passo che il governo definisce importante. Forza Italia ribadisce il suo sostegno concreto, sottolineando l’impegno a difendere la libertà e aiutare chi sta soffrendo in questa crisi. Il voto arriva in un momento delicato, con le tensioni in Ucraina ancora alte e la politica italiana sotto i riflettori.

Così Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia, commenta il via libera al disegno di legge di conversione del decreto che proroga la cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari a Kiev “L’approvazione del decreto legge Ucraina alla Camera non è solo un atto politico necessario, ma la conferma di un impegno che Forza Italia porta avanti con coerenza: difendere la libertà e proteggere chi soffre”. Così Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia, commenta il via libera al disegno di legge di conversione del decreto che proroga la cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari a Kiev, includendo anche il rinnovo dei permessi di soggiorno per i profughi e nuove tutele per i reporter freelance.🔗 Leggi su Forlitoday.it

