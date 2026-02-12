Decreto Sicurezza 2026 | tra repressione e prevenzione ecco cosa cambia per cittadini e istituzioni

Il Governo ha approvato il Decreto Sicurezza 2026, insieme a un disegno di legge sulla prevenzione del disagio giovanile. La nuova normativa introduce cambiamenti significativi per le forze di polizia e per i cittadini. Tra repressione e prevenzione, si cercano strade diverse per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza nelle strade. Le modifiche riguardano soprattutto il modo di intervenire e di gestire situazioni di disagio, con l’obiettivo di rafforzare l’azione delle forze dell’ordine e allo stesso tempo tutelare i diritti di chi vive

Il Decreto Sicurezza 2026, approvato dal Consiglio dei Ministri insieme a un collegato disegno di legge sulla prevenzione del disagio giovanile, rappresenta uno degli interventi più articolati degli ultimi anni in materia di ordine pubblico, funzionamento delle forze di polizia e tutela dell'ordine democratico. La scelta dell'Esecutivo è chiara: agire su due piani paralleli e complementari, combinando risposte immediate e riforme strutturali. Il Governo ha optato per una strategia a doppio livello. Da un lato, un decreto-legge per affrontare situazioni considerate urgenti: violenza giovanile, porto di armi improprie, sicurezza delle manifestazioni.

