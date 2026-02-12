La Turchia e l’Arabia Saudita rafforzano i legami. Dopo la visita di Erdogan a Riad, i due Paesi sembrano avvicinarsi anche sul fronte militare. Riad punta a entrare in alleanza con Ankara per forniture di armamenti strategici, tra cui il nuovo caccia Kaan, che Ankara sta sviluppando. La situazione si muove rapidamente e potrebbe cambiare gli equilibri nella regione.

La relazione tra Turchia e Arabia Saudita è sempre più stretta e nel quadro di un rapporto politico rinsaldato dal recente viaggio di Recep Tayyip Erdogan a Riad è possibile che il regno mediorientale entri anche in alleanza per delle forniture militari strategiche con lo Stato anatolico. Mehmet Demiro?lu, Ceo della compagnia turca della Difesa Turkish Aerospace Industries (Tai) ha sottolineato che il 2026 potrebbe essere l’anno buono per una saldatura sul caccia di quinta generazione progettato da Ankara, il Kaan, su cui il Paese guidato da Erdogan punta con forza sia per espandere le sue capacità aeronautiche sia come prodotto industriale di punta da destinare all’export. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Decolla il rapporto turco-saudita e ora Riad punta al Kaan, il nuovo caccia di Ankara

