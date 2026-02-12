De Luca torna a far parlare di sé, questa volta smontando 30 anni di bugie. La notizia passa quasi inosservata sui giornali, tranne che su Il Tempo, che la pubblica in prima pagina. Il procuratore ha deciso di intervenire, mettendo in discussione anni di versioni ufficiali e portando alla luce fatti che molti avevano preferito ignorare.

Non una riga (a meno di miei errori) su numerosi giornali ieri mattina, e solo Il Tempo con la notizia assai visibile già in prima pagina. Sto parlando della seconda parte della clamorosa audizione del procuratore di Caltanissetta De Lucain Commissione Antimafia. Si tratta di un fatto enorme, che smonta trent'anni di balle (le presunte piste nere, oltre alla narrazione di comodo di alcuni magistrati, politici e giornalisti che a questo punto dovrebbero vergognarsi di pronunciare le parole «Falcone» e «Borsellino») e soprattutto fa capire la reale posta in gioco, quella che si è voluta occultare per troppo tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - De Luca, il procuratore coraggioso che smonta 30 anni di balle

La Procura di Caltanissetta ha chiuso definitivamente con la teoria della

