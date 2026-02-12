De Laurentiis ascoltato ' Antimafia | i dettagli dell' audizione e le dichiarazioni su Conte

Questa mattina Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato ascoltato in un’audizione ufficiale. L’incontro si è svolto in un contesto istituzionale e ha avuto lo scopo di chiarire alcune responsabilità e procedure legate a un’inchiesta. De Laurentiis ha risposto alle domande degli inquirenti, senza entrare troppo nei dettagli, ma lasciando intendere che la vicenda riguarda anche dichiarazioni su Antonio Conte. La scena si è svolta in un clima formale, con nessuna novità sorprendente, ma con molte attese di chiar

In una cornice istituzionale, una mattinata destinata a chiarire responsabilità e procedure ha coinvolto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in una visita a Palazzo San Macuto. L'attività rientra nei lavori del Comitato infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive, organismo deputato a esaminare i nessi tra criminalità organizzata, fenomeni estremisti tra i tifosi e il mondo del calcio professionistico. L'esame ha avuto natura istruttoria, finalizzata a illustrare posizioni, protocolli interni e misure messe in atto dal club per prevenire contatti potenzialmente impropri. La seduta, svolta a porte chiuse, si è svolta presso il palazzo San Macuto nell'ambito del Comitato infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive.

