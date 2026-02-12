De Ketelaere operato con successo | il comunicato ufficiale del club

Charles De Ketelaere è stato operato con successo dopo l’infortunio al menisco. Il club nerazzurro ha diffuso un comunicato ufficiale, confermando che l’intervento è andato bene. Ora il giocatore dovrà seguire un percorso di recupero, ma i medici sono ottimisti sulla ripresa. La società si dice fiduciosa e seguirà attentamente l’evoluzione del suo stato di salute.

Nuovi aggiornamenti su Charles De Ketelaere, seguito dal club nerazzurro dopo l’infortunio al menisco. L’intervento, eseguito con esito positivamente completato, ha aperto la fase iniziale della riabilitazione e definisce i criteri per valutare i tempi di rientro in campo nelle settimane a venire. L’intervento previsto ha consistito in arthroscopia del ginocchio destro con meniscectomia selettiva interna. L’operazione è stata condotta dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma e si è conclusa in condizioni di piena riuscita. Il comunicato ufficiale indica che l’esito è stato perfettamente riuscito, consentendo di avviare immediatamente il percorso riabilitativo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - De Ketelaere operato con successo: il comunicato ufficiale del club Approfondimenti su De Ketelaere Inter Napoli, la risposta ufficiale del club riguarda anche l’Inter! Cos’è successo con De Laurentiis Ufficiale, Camarda operato alla spalla destra. Ecco il comunicato del Lecce Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su De Ketelaere Inter Argomenti discussi: L'Atalanta perde De Ketelaere; Serie A: indisponibili, diffidati, squalificati e infortunati di tutte le squadre | DAZN News IT; De Ketelaere ko: lesione al menisco e terapie in arrivo per l’Atalanta. Atalanta, De Ketelaere operato al ginocchio destro: Intervento perfettamente riuscitoCharles De Ketelaere si è operato quest'oggi dopo il problema accusato nel riscaldamento prima del match contro la Cremonese. Il belga doveva. tuttomercatoweb.com Atalanta, De Ketelaere operato al ginocchio destro: inizia la riabilitazioneCharles De Ketelaere si è sottoposto a un intervento in artroscopia al ginocchio destro. Lo ha comunicato l’Atalanta, spiegando che l’operazione – una meniscectomia selettiva interna – è stata eseguit ... ecodibergamo.it In seguito alla lesione al menisco De Ketelaere è stato operato oggi e dovrebbe rientrare a fine marzo #12febbraio x.com «Charles De Ketelaere resterà in infermeria a lungo e per l'Atalanta sarà un problema non da poco conto per un momento cruciale nella stagione nerazzurra. » Brutta batosta per i tifosi dell’Atalanta e per chi lo aveva scelto al fantacalcio: De Ketelaere si è fatto - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.