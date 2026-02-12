Ferdinando De Giorgi ha ricevuto la 'Guirlande D'Honneur' agli Sport Movies & TV. L’allenatore azzurro, già bicampion, si è distinto tra tanti protagonisti dello sport e dell’audiovisivo, ricevendo un riconoscimento importante che premia il suo lavoro e la sua carriera.

Un riconoscimento di grande rilievo nel panorama sportivo e audiovisivo ha visto protagonisti protagonisti Ferdinando De Giorgi, allenatore azzurro e bicampione iridato, durante la cerimonia degli Sport Movies e TV 2026. L’evento ha avuto luogo presso Casa Lombardia, nel contesto delle Olimpiadi e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, confermando l’importanza dello sport raccontato attraverso produzioni media e interventi istituzionali. La Guirlande D’Honneur rappresenta la più alta onorificenza della FICTS ( Federation International Cinema Television Sportifs), riconosciuta a livello internazionale come lo standard di eccellenza nel campo della tv e del cinema sportivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - De Giorgi conquista la 'Guirlande D'Honneur' agli Sport Movies & TV

Approfondimenti su De Giorgi Guirlande

Domani, alle ore 11, al Salone d’Onore del CONI di Roma si terrà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti della 20a edizione del Premio ASI Sport&Cultura.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su De Giorgi Guirlande

Argomenti discussi: Nate per vincere e Le mani sul mondo, i due docufilm targati FIPAV presto online; Grifo, la Primavera vince contro il Monopoli e conquista il terzo posto; Lube missione francese C’è da battere Montpellier.

Fefè De Giorgi ringrazia Ancona sui social e prepara la sfida alla Macedonia del Nord a BariANCONA - Tutto come da pronostico, ma destando buone impressioni: l'Italia del volley targata Fefè De Giorgi strapazza la Macedonia in tre set e conquist l'accesso ai quarti di finale dei campionati ... corriereadriatico.it

De Giorgi sarà ct dell'Italvolley fino al 2026Ferdinando De Giorgi sarà ct della nazionale maschile di pallavolo fino al 2026. Il consiglio federale della Fipav, riunitosi a Cagliari, informa la federazione, sono stati deliberati termini ... ansa.it

SPORT, CINEMA E GIOCHI Lunedì 9 febbraio | ore 16.30 - Casa Lombardia – Palazzo della Regione Lombardia “SPORT MOVIES & TV 2026 – Together for the Games”, l’evento dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 20 - facebook.com facebook