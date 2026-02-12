De Blanck | Bugie bianche per dare speranza alla madre un segreto rivelato al funerale

Durante il funerale della Contessa Patrizia De Blanck, sua figlia Giada ha deciso di rivelare un segreto che aveva tenuto nascosto. In chiesa, tra le lacrime e i ricordi, Giada ha parlato di “bugie bianche” usate per dare speranza alla madre. La scena ha sorpreso molti presenti, che non si aspettavano questa confessione così intima durante un momento di lutto.

Un Addio Tra Verità e Speranza: Giada De Blanck Rivela il Segreto al Funerale della Madre Patrizia. Roma, 12 febbraio 2026 – Un commosso addio alla Contessa Patrizia De Blanck, scomparsa l’8 febbraio all’età di 85 anni, si è svolto oggi nella chiesa della Gran Madre di Dio a Ponte Milvio. La cerimonia è stata segnata da una toccante confessione della figlia, Giada De Blanck, che ha rivelato di aver cercato di infondere alla madre la speranza di una guarigione, anche quando la malattia era ormai avanzata. Un gesto di amore e protezione che ha aperto un velo sulla fragilità umana e sulla complessità del rapporto tra verità e illusione di fronte alla morte.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su De Blanck Madre La richiesta di Giada De Blanck per il funerale della madre Patrizia Giada De Blanck ha comunicato i dettagli del funerale di sua madre Patrizia. “Mamma… Ve lo dico”. Giada De Blanck distrutta al funerale, le sue parole Roma si è fermata ieri per l’ultimo saluto a Patrizia De Blanck. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su De Blanck Madre Funerali della Contessa De Blanck, il discorso commovente della figlia: Scusa se ti ho detto qualche bugia biancaIl programma de La Volta Buona ci porta attraverso un tributa alla Contessa del popolo durante la cerimonia a Roma, tra dichiarazioni di amici Vip e le sentite parole della figlia. libero.it Giada de Blanck sorretta da Beppe Convertini ai funerali di mamma Patrizia: Volevo che non soffrisseLe parole di Giada de Blanck in chiesa nell'ultimo addio a mamma Patrizia, sorretta da Beppe Convertini e gli altri amici più cari ... ultimenotizieflash.com “La più grande paura di mia madre era che restassi sola. Le ho detto qualche bugia bianca per darle la speranza che sarebbe guarita”. I funerali di Patrizia De Blanck si sono tenuti oggi, presso la chiesa di Ponte Milvio, Gran Madre di Dio. La parole commoss - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.