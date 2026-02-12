ddl nucleare una surreale audizione parlamentare

In Parlamento si sono tenute audizioni sul disegno di legge sul nucleare. Le commissioni parlamentari ascoltano i testimoni, ma ormai tutto si riduce a brevi interventi di cinque minuti. Chi parla cerca di farsi ascoltare, anche se spesso le parole sono poche e il tono diventa surreale. La rapidità di queste sedute sembra più una corsa contro il tempo che un vero confronto.

In cinque minuti Il 5 febbraio si era chiamati ad attenersi strettamente al testo del Ddl per formulare suggerimenti migliorativi Anche le audizioni alle commissioni parlamentari si sono ormai adeguate al modello dei media: qualunque cosa si abbia da dire va detta in non più di cinque minuti, oltre questa durata non si viene più ascoltati. E così, all’ultima audizione parlamentare alle commissioni riunite Ambiente e Attività Produttive della Camera sul Disegno di Legge Delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, gli esperti chiamati hanno avuto cinque minuti per esprimersi. Un’audizione decisamente surreale, quella del giorno 5 febbraio, perché si era chiamati ad attenersi strettamente al testo del Ddl per formulare suggerimenti migliorativi (il video è per tutti a questo link). 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

