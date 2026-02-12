Ddl Migranti al via la stretta sull’accoglienza Ma di loro abbiamo bisogno come il pane

Il governo Meloni ha dato il via a una nuova stretta sull’accoglienza dei migranti. In Consiglio dei ministri è stato approvato un disegno di legge diviso in due parti. La prima recepisce le norme europee del Patto per la migrazione e l’asilo, che entreranno in vigore a giugno. La seconda parte invece introduce regole più dure su molte procedure di accoglienza. La scelta ha suscitato molte reazioni e fa discutere anche chi lavora nel settore.

Nelle scorse settimane avevo già letto, con una certa apprensione, i dieci punti della petizione sulla "remigrazione": "Per gli Stati di destinazione, l'immigrazione massiva genera problemi sociali, culturali ed economici e compromette la sovranità e l'identità nazionale.

