Ddl Migranti al via la stretta sull’accoglienza Ma di loro abbiamo bisogno come il pane

Il governo Meloni ha dato il via a una nuova stretta sull’accoglienza dei migranti. In Consiglio dei ministri è stato approvato un disegno di legge diviso in due parti. La prima recepisce le norme europee del Patto per la migrazione e l’asilo, che entreranno in vigore a giugno. La seconda parte invece introduce regole più dure su molte procedure di accoglienza. La scelta ha suscitato molte reazioni e fa discutere anche chi lavora nel settore.

di Fiore Isabella Il governo Meloni ha approvato in Consiglio dei ministri un nuovo disegno di legge composto da due parti: la prima parte recepisce le norme europee del Patto per la migrazione e l’asilo che entreranno in vigore a giugno; la seconda parte introduce una stretta su moltissime procedure di accoglienza. Si parla addirittura di blocco navale. Nelle scorse settimane avevo già letto, con una certa apprensione, i dieci punti della petizione sulla “remigrazione”: “Per gli Stati di destinazione, l’immigrazione massiva genera problemi sociali, culturali ed economici e compromette la sovranità e l’identità nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

