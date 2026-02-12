Ddl immigrazione le misure | dal blocco navale alla stretta sugli asili le espulsioni e il sistema Albania Cosa cambia

Il governo ha annunciato una nuova stretta sui migranti. Dopo il via libera al pacchetto sicurezza, mercoledì 11 è stato presentato il disegno di legge che introduce misure più dure. Tra queste, il blocco navale, espulsioni più rapide e un sistema di cooperazione con l’Albania. La legge prevede anche restrizioni sugli asili e altre restrizioni che cambiano le regole per chi arriva in Italia. La novità più evidente riguarda le modalità di gestione dei flussi e le conseguenze per chi tenta di entrare illegalmente.

Nuova stretta del governo sui migranti. Annunciato la scorsa settimana dopo il via libera al pacchetto sicurezza, il disegno di legge sull'immigrazione ha incassato mercoledì 11 febbraio l'ok del Consiglio dei ministri. Un testo composto da 17 articoli, che comprende nuove misure e disposizioni per l'attuazione del Patto Ue sulla Migrazione e l'asilo. Tra i provvedimenti centrali il cosiddetto 'blocco navale' con il ritorno del 'sistema Albania', ma anche requisiti più severi per ottenere la protezione speciale e l'ampliamento dei reati per cui il giudice può decidere l'espulsione di un migrante.

