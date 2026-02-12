Ddl immigrazione l’avvocato Salerni | Salto di qualità si certifica il potere discrezionale del governo

L’avvocato Arturo Salerni commenta il nuovo disegno di legge sull’immigrazione: secondo lui, rappresenta un salto di qualità perché rafforza il potere discrezionale del governo. Salerni, che ha difeso diverse ong nelle operazioni di soccorso in mare e ha preso parte come parte civile in processi contro le autorità italiane, non nasconde le sue riserve. Per lui, questa normativa dà più margine alle decisioni dell’esecutivo, limitando le possibilità di intervento e controllo da parte delle istituzioni e della società civile.

La legge del male Secondo il legale che ha difeso le ong e partecipato al processo Salvini: «C'è una negazione del diritto d'asilo, che è tra i principi fondamentali della Costituzione» Con il nuovo ddl immigrazione si torna ai decreti Salvini otto anni dopo? Si va oltre perché di fatto si determina la possibilità di un blocco navale indistinto per un periodo che può arrivare fino a sei mesi attraverso le successive proroghe del Cdm.

Il governo mette in campo una nuova stretta sui migranti.

