Dawson è morto | con James Van Der Beek se ne va l’America di provincia dei millennial

Dawson è morto. La notizia ha fatto il giro del web e ha colpito molti fan di quella serie tv che negli anni 2000 ha segnato l’adolescenza di tanti millennial. Con la scomparsa di Dawson Leery, interpretato da James Van Der Beek, si chiude un’epoca. La serie, simbolo di una generazione, ha lasciato un segno profondo tra chi cresceva davanti allo schermo con la sua storia di sogni e desideri. Ora, l’America di provincia di quei tempi sembra un ricordo lontano, ma il personaggio di Dawson resta nel cuore

Una sola parola: Anouonaueiiiii. Storpiatura dell'inglese I don't want to wait, era la celebre sigla di un telefilm che sta ai millennial come un guanto: Dawson's Creek. Lanciato in Italia nel 1998, raccontava la vita quotidiana di un gruppo di adolescenti cresciuti in un paesino della provincia americana, che si dividono tra scuola, amori, sogni, cuori infranti e genitori imperfetti. Un gruppo di personaggi che raccontava tutto lo spettro degli archetipi dell'adolescente del nuovo millennio, interpretati da un nugolo di attori che oggi calcano le scene di Hollywood e che su quel set si fecero le ossa.

