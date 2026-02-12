Davide Perna ritrovato nel Liri grazie all’intuito dei carabinieri che non hanno creduto all’allontanamento volontario

I carabinieri di Castelliri hanno ritrovato il corpo di Davide Perna nel fiume Liri. Gli agenti avevano deciso di non credere alla versione dell’allontanamento volontario e hanno continuato a cercare, portando alla scoperta nel tratto del fiume sotto la diga. La loro determinazione ha fatto la differenza, e ora si aspetta l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Il segnale GPS indicava l'acqua sotto la diga di Castelliri: dopo cinque giorni di ricerche individuata l'auto con all'interno il corpo del 51enne. Salma trasferita a Cassino per l'autopsia Il corpo di Davide Perna è stato ritrovato grazie alla determinazione dei carabinieri, che non hanno mai arretrato di un passo, convinti fin dal primo momento che l'auto fosse finita proprio lì, nel tratto del fiume Liri sotto la diga di Castelliri. Il segnale GPS non lasciava spazio a molte interpretazioni: l'ultimo rilevamento collocava la vettura in acqua. E su quell'indicazione i militari hanno costruito, senza esitazioni, l'intera attività di ricerca.

