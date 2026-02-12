Darwin Day Milazzo divulgazione scientifica e cultura dell’evoluzione al Castello

Sabato 14 febbraio alle 4 del pomeriggio, il Castello di Milazzo ospiterà la terza edizione del Darwin Day. L’evento, organizzato con il Comune di Milazzo e le associazioni Nesos e Società Siciliana di Scienze, punta a far conoscere meglio la scienza dell’evoluzione. Ci saranno presentazioni e attività per il pubblico, con l’obiettivo di avvicinare tutti alla divulgazione scientifica. Un’occasione per scoprire come si evolve la vita e perché questa conoscenza è importante.

Sabato 14 febbraio, alle 16, presso il MuMa. ospitato al Castello, si svolgerà la terza edizione del “Darwin Day Milazzo”, appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica e alla cultura dell’evoluzione, promosso in collaborazione con il Comune di Milazzo, Nesos, Società Siciliana di Scienze Naturali e la Stazione Zoologica Anton Dohrn. Tra i relatori: Alessandro Crisafulli, docente dell’Universita degli studi di Messina, con un approfondimento sulla Foresta Magna Lignaria e la presenza di Aedes regia nei territori di Novara di Sicilia e Tripi; Pietro Lo Cascio, naturalista e presidente di Nesos, con racconti e studi sulle vite pelagiche e sugli uccelli d’alto mare; Bruno Massa, già docente dell’Universita di Palermo, con una riflessione dedicata alla biologia e all’eredità scientifica di Edward O.🔗 Leggi su Messinatoday.it

