Darderi si aggiudica i quarti di finale a Buenos Aires, mentre Matteo Berrettini viene eliminato. La testa di serie numero 2 ha vinto facilmente contro Barrios Vera con un punteggio di 6-1 6-3. Berrettini invece ha lasciato il torneo senza passare il turno. Cocciaretto, invece, è stata eliminata a Doha.

Ha detto di voler diventare un top 10 in breve tempo, Luciano Darderi (leggi qui il suo diario sulla Gazzetta), e se prima era un sogno che sembrava impossibile, vedendo come sta giocando l'azzurro ora sembra un obiettivo reale. L'italiano ha fatto il suo debutto dominando nell'Atp 250 di Buenos Aires, primo torneo della "classica" sequela sudamericana in terra battuta prima del cemento di Indian Wells e Miami. La testa di serie numero 2 del tabellone e numero 22 del mondo (best ranking da questo lunedì), dopo aver usufruito di un bye al primo turno, ha sconfitto con irrisoria facilità negli ottavi il cileno Tomas Barrios Vera, 114 della classifica Atp, col punteggio di 6-1 6-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Darderi vola ai quarti a Buenos Aires, Berrettini out. Cocciaretto eliminata a Doha

Questa mattina, Cocciaretto e Darderi sono scesi in campo in due continenti diversi.

Elisabetta Cocciaretto si qualifica ai quarti di finale del Wta Doha 2026.

