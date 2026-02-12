Daniela la 32enne trovata morta nella torre | interrogati 5 conoscenti

Daniela, una giovane di 32 anni trovata morta nella torre di Montefiorino, è stata ascoltata da cinque conoscenti. La donna, che teneva lontano tutti, anche la famiglia, aveva chiesto aiuto in passato, ma nessuno aveva capito quanto fosse in pericolo. Ora la polizia cerca di capire cosa sia successo davvero.

Montefiorino (Modena), 12 febbraio 2026 – A modo suo, pur tenendo lontano le istituzioni e spesso anche la famiglia, difendendo la propria libertà, aveva chiesto aiuto. Lo aveva fatto ogni volta che entrava a casa di qualcuno per fare una doccia calda o quando chiedeva ad altri di poter mangiare qualcosa. Eppure sistematicamente coloro che aprivano la porta si approfittavano di lei, della sua fragilità mentale. Non è solo una storia di misteri e sofferenze ma anche di degrado e abusi quella che ‘raccontano’ le montagne di Vitriola di Montefiorino, nel Modenese, dove il primo gennaio è stato trovato il teschio di Daniela Ruggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Montefiorino, Modena - La trovano morta nella torre, il suo ultimo segreto ancora avvolto nel mistero.

Svolta nel caso di Daniela Ruggi.

