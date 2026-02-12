Dall' oggetto al soggetto | la donna in Irpinia il IV aperitivo sociale dell' associazione Nessuno tocchi Eva

L’associazione “Nessuno tocchi Eva” organizza un nuovo aperitivo sociale in Irpinia, questa volta dedicato alle radici culturali della violenza contro le donne. L’appuntamento è per sabato 21 febbraio alle 18, e si tratta di un’iniziativa che punta a coinvolgere il pubblico in un confronto diretto e senza troppi filtri. Un modo per ascoltare le storie e le opinioni di chi si interessa da vicino al tema, con l’obiettivo di capire meglio cosa si può fare per contrastare questa piaga.

Un'incontro che sarà un'indagine a due voci sulle radici culturali della violenza contro le donne. Si terrà sabato 21 Febbraio alle ore 18.00, presso la sede dell'associazione #nessunotocchieva in via P.E. Imbriani 6, il 4° Aperitivo Sociale dal titolo "DALL'OGGETTO AL SOGGETTO. La donna in Irpinia: storie di violenza e percorsi di libertà".L'evento nasce dalla necessità di interrogare la memoria storica dell'Irpinia per comprendere meglio le dinamiche del presente. Attraverso un dialogo tra storia e filosofia, si traccerà un percorso che va dalla denuncia della sottomissione alla riscoperta dell'autonomia femminile.

