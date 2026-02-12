dalle due opinioniste scelte per affiancare ilary al numero di puntate le ultime news sul gf

Questa settimana, il Grande Fratello torna al centro dell’attenzione. Sono state annunciate le due opinioniste che affiancheranno Ilary durante le prossime puntate. La scelta ha fatto discutere tra i fan, curiosi di vedere come si svilupperà il nuovo format. Restano da capire quali temi affronteranno e come influenzeranno le dinamiche del reality.

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, sarebbero state scelte le due opinioniste che affiancheranno Ilary Blasi al Grande Fratello. Arrivano nuove indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello, attualmente in lavorazione. Come ha fatto sapere qualche giorno fa Mediaset, il reality show più longevo della televisione italiana tonerà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo marzo e alla conduzione ci sarà Ilary Blasi. Il programma verrà trasmesso per sei settimane e al momento la produzione è ancora alla ricerca del cast perfetto. A varcare la porta rossa, come è accaduto negli ultimi anni, saranno non solo concorrenti Nip, ma anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Ilary Blasi ha annunciato le due opinioniste che accompagneranno il suo ritorno in tv.

#CesaraBuonamici e #SelvaggiaLucarelli opinioniste al #GrandeFratelloVip Secondo quanto riporta #AffariItaliani ad affiancare #IlaryBlasi al GFVip come opinioniste saranno la Buonamici e la Lucarelli: "Affaritaliani ha indagato ed ha saputo quale sarà la ver - facebook.com facebook

#CesaraBuonamici e #SelvaggiaLucarelli saranno le opinionista del nuovo #GFVIP con #IlaryBlasi. Fonte Hit su @Affaritaliani #AscoltiTv #Canale5 x.com