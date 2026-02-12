Dalle alluvioni alla strage di Crans-Montana | nasce il modello regionale per l’emergenza psicologica

Dalle alluvioni alla strage di Crans-Montana, il governo ha annunciato un nuovo modello regionale per gestire le emergenze psicologiche. Dopo anni segnati da pandemia, flussi di profughi ucraini e calamità naturali, le autorità vogliono intervenire subito per offrire supporto alle persone colpite. Il piano prevede risposte più rapide e coordinate, con l’obiettivo di aiutare chi si trova nel mezzo di crisi improvvise. Ora si aspetta di vedere come funzionerà sul campo.

La pandemia, l’accoglienza di migliaia di profughi ucraini in fuga dalla guerra, le alluvioni e le pesantissime ondate di maltempo degli ultimi tre anni. O ancora l’esplosione alla centrale idroelettrica di Bargi, nel Bolognese, che costò la vita a sette lavoratori, fino alla strage di capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. È dalle drammatiche esperienze maturate sul campo nel recente passato che la Regione Emilia-Romagna ha messo a punto le nuove linee di indirizzo per l’organizzazione dell’intervento psicologico nei contesti di urgenza ed emergenza. Un provvedimento innovativo, il primo del genere in Italia, che ha coinvolto l’assessorato alla Sanità e le Aziende sanitarie, la Protezione civile e le Associazioni di volontariato esperte in psicologia dell’emergenza, comprese quelle del privato organizzato, e che prevede l’attivazione immediata di team territoriali di Psicologia dell’emergenza in caso di grande criticità, che si tratti di un evento singolo o di maggiore portata.🔗 Leggi su Riminitoday.it

