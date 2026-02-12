Dall’ateneo alla Carnia | 100 computer tornano a nuova vita

Quasi cento computer ricondizionati tornano a scuola. L’Università di Udine ha donato i dispositivi all’Istituto “Fermo Solari” di Tolmezzo, che ora potrà allestire un nuovo laboratorio per gli studenti. I computer sono stati recuperati e sistemati per essere di nuovo utili, pronti a entrare nelle aule e supportare la didattica.

Grazie al "Portale del riuso" dell'università di Udine nasce un nuovo laboratorio informatico all'Isis Fermo Solari. L'iniziativa rientra nel progetto di economia circolare attivo da nove anni Quasi cento computer ricondizionati pronti a tornare operativi tra i banchi di scuola. L'Università di Udine ha donato all'Istituto superiore "Fermo Solari" di Tolmezzo una dotazione informatica che consentirà di allestire un nuovo laboratorio per gli studenti. L'iniziativa si inserisce nel progetto di economia circolare "Portale del riuso", attivo da nove anni e pensato per dare nuova vita ad attrezzature e materiali dismessi dall'Ateneo, destinandoli gratuitamente a scuole e realtà del territorio.

