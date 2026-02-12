La ricchezza delle aziende più grandi d’Italia parte spesso dalle montagne dell’Appennino bolognese. Molti non se ne rendono conto, ma il successo di alcune imprese si sviluppa proprio in quella zona, lontano dai riflettori. Poi, queste aziende crescono e finiscono sui giornali, arrivando a fatturare milioni di euro, anche se la maggior parte delle persone le conosce solo dall’interno delle proprie case.

Caffè, pastiglie per la lavastoviglie, divani, valigie. Eco quali sono le imprese che tengono in piedi l'economia della montagna bolognese (e alcuni rischiano di scomparire nelle crisi) Spesso non ci facciamo caso, ma l’economia che scala le classifiche dei fatturati nasce tra i crinali bolognesi. Dai divani del salotto alle pastiglie della lavastoviglie, fino al caffè e ai completi della nostra squadra del cuore, l’eccellenza dell'Appennino è entrata nelle nostre case, trasformando paesini e valli in siti produttivi dai giri d'affari milionari. Ecco la lista dei venti giganti della montagna.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Appennino Bologna

Le aziende lecchesi stanno segnando un importante passo avanti nella lotta ai cambiamenti climatici, investendo 7 milioni di euro in progetti per ridurre le emissioni di anidride carbonica.

Un nuovo bando dell’assessorato regionale dell’Agricoltura mette a disposizione oltre 49 milioni di euro per le aziende agricole nelle zone svantaggiate della Sicilia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Appennino Bologna

Argomenti discussi: Dall'Appennino al salotto: le aziende da milioni di euro che abbiamo in casa; Semaforo verde alla Bretella Reno-Setta.

Il Gruppo Folkloristico Pavullese dall’ #Appennino alla #Cina per lo show di #Capodanno x.com

Dove nasce il Pescara: la confluenza con l’Aterno - il punto in cui il fiume Aterno, proveniente dall’Appennino aquilano, si unisce alle sorgenti del fiume Pescara, a Popoli Terme, dando origine al principale corso d’acqua che attraversa l’Abruzzo fino all’Adri - facebook.com facebook