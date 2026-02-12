La scuola dell’infanzia di Fano prende spunto dai laboratori dei cantieri del Carnevale per insegnare ai bambini. Alfredo Pacassoni racconta come le tradizioni della cartapesta si trasformano in lezione di creatività e manualità per i più piccoli. La città si prepara a vivere un Carnevale diverso, più legato alla storia e alle radici locali.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 12 febbraio 2026 - C’è una scena che torna spesso nei racconti di Alfredo Pacassoni. Non è un’aula universitaria, non è un convegno, non è un laboratorio didattico. È terra battuta. È odore di colla e cartapesta bagnata. È il cantiere del Carnevale di Fano, quando i capannoni erano officine creative e davanti all’attuale parcheggio si costruivano sogni in legno e carta. Pacassoni, pedagogista fanese, 82 anni, già direttore per quarant’anni di nidi e scuole dell’infanzia comunali, docente nei corsi di specializzazione all’Università di Urbino, è figlio di una delle famiglie storiche che hanno dato vita alla scuola dei maestri carristi del Carnevale di Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla cartapesta alla scuola dell’infanzia: la pedagogia nata nei cantieri del Carnevale

