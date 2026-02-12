Dalla cartapesta alla scuola dell’infanzia | la pedagogia nata nei cantieri del Carnevale
La scuola dell’infanzia di Fano prende spunto dai laboratori dei cantieri del Carnevale per insegnare ai bambini. Alfredo Pacassoni racconta come le tradizioni della cartapesta si trasformano in lezione di creatività e manualità per i più piccoli. La città si prepara a vivere un Carnevale diverso, più legato alla storia e alle radici locali.
Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 12 febbraio 2026 - C’è una scena che torna spesso nei racconti di Alfredo Pacassoni. Non è un’aula universitaria, non è un convegno, non è un laboratorio didattico. È terra battuta. È odore di colla e cartapesta bagnata. È il cantiere del Carnevale di Fano, quando i capannoni erano officine creative e davanti all’attuale parcheggio si costruivano sogni in legno e carta. Pacassoni, pedagogista fanese, 82 anni, già direttore per quarant’anni di nidi e scuole dell’infanzia comunali, docente nei corsi di specializzazione all’Università di Urbino, è figlio di una delle famiglie storiche che hanno dato vita alla scuola dei maestri carristi del Carnevale di Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
