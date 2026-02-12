Dalla 2P di Petrecca-Pucci alla P2 | prosegue il disegno di dissoluzione della Rai
Negli ultimi giorni, si è tornato a parlare molto della Rai e delle sue scelte. La polemica si è concentrata sulla telecronaca delle Olimpiadi, commentata dal direttore di RaiSport, e sull’intervento di Andrea Pucci, che si è auto-deposto. La discussione continua a tenere banco e mette in luce come le decisioni interne all’azienda siano al centro dell’attenzione pubblica.
In questi giorni la 2P della Rai, Petrecca-Pucci, ha tenuto banco. Grande e legittima indignazione per la telecronaca delle Olimpiadi del direttore di RaiSport e per l’imposizione prima, l’auto-deposizione del comico, almeno così lo presentano, Andrea Pucci. Per la verità Petrecca, prima in RaiNews e ora a RaiSport, aveva già superato il record dei voti di sfiducia della redazione. Resta memorabile l’assoluzione in diretta del fedelissimo di Meloni, Delmastro, che qualche minuto dopo è diventata condanna. Il criterio seguito, anche allora, fu quello della fedeltà “usi obbedir tacendo”: in quel principio affonda le sue radici Paolo Petrecca, difeso sino alla morte sempre e comunque. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Terremoto in Rai, i casi Pucci e Petrecca creano il caos
Il caos esplode in Rai dopo le recenti polemiche sui casi Pucci e Petrecca.
Paolo Petrecca, stop dalla Rai: le gaffe alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi 2026
Durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026, Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, ha combinato una serie di errori che hanno fatto discutere pubblico e addetti ai lavori.
Argomenti discussi: Caso Petrecca, i giornalisti contro il direttore di Rai Sport: da oggi ritiro delle firme e sciopero dopo la fine delle Olimpiadi; Petrecca confermato dalla Rai dopo dopo la figuraccia della telecronaca dell'inaugurazione delle Olimpiadi: Ma chieda scusa alla redazione; Petrecca, tutti gli errori e le gaffe durante la sua telecronaca della cerimonia; Petrecca travolto dalle critiche per la telecronaca della cerimonia di Milano-Cortina: Ci metta la….
Dalla 2P di Petrecca-Pucci alla P2: prosegue il disegno di dissoluzione della RaiQuel piano prevedeva presidenzialismo, separazione delle carriere, dissoluzione della Rai, serve altro? Dal blog ... ilfattoquotidiano.it
Caso Petrecca, venerdì sciopero delle firme in tutti i tg a sostegno di RaiSportProclamato dall’Usigrai. Al termine di ogni edizione dalla durata di almeno 5 minuti verrà letto, e pubblicato sui siti, un comunicato sindacale in cui si ... repubblica.it
Italia Mattanza. . Un grandissimo Marco Travaglio contro Rai e governo: "Da Petrecca a Pucci siamo ormai ad un livello culturale bassissimo" Otto e Mezzo 11 febbraio 2026 #fblifestyle facebook
. @paolomieli: "Il caso Pucci e Petrecca ci hanno distratto dalla lite Giletti-Ranuccii. Giletti ha mandato una conversazione tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia in cui si parla di "giro gay". Questa cosa sta provocando un terremoto in RAI, oggi Ranucci spiega qu x.com
