Negli ultimi giorni, si è tornato a parlare molto della Rai e delle sue scelte. La polemica si è concentrata sulla telecronaca delle Olimpiadi, commentata dal direttore di RaiSport, e sull’intervento di Andrea Pucci, che si è auto-deposto. La discussione continua a tenere banco e mette in luce come le decisioni interne all’azienda siano al centro dell’attenzione pubblica.

In questi giorni la 2P della Rai, Petrecca-Pucci, ha tenuto banco. Grande e legittima indignazione per la telecronaca delle Olimpiadi del direttore di RaiSport e per l’imposizione prima, l’auto-deposizione del comico, almeno così lo presentano, Andrea Pucci. Per la verità Petrecca, prima in RaiNews e ora a RaiSport, aveva già superato il record dei voti di sfiducia della redazione. Resta memorabile l’assoluzione in diretta del fedelissimo di Meloni, Delmastro, che qualche minuto dopo è diventata condanna. Il criterio seguito, anche allora, fu quello della fedeltà “usi obbedir tacendo”: in quel principio affonda le sue radici Paolo Petrecca, difeso sino alla morte sempre e comunque. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla 2P di Petrecca-Pucci alla P2: prosegue il disegno di dissoluzione della Rai

Approfondimenti su Petrecca Pucci

Il caos esplode in Rai dopo le recenti polemiche sui casi Pucci e Petrecca.

Durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026, Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, ha combinato una serie di errori che hanno fatto discutere pubblico e addetti ai lavori.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Petrecca Pucci

Argomenti discussi: Caso Petrecca, i giornalisti contro il direttore di Rai Sport: da oggi ritiro delle firme e sciopero dopo la fine delle Olimpiadi; Petrecca confermato dalla Rai dopo dopo la figuraccia della telecronaca dell’inaugurazione delle Olimpiadi: Ma chieda scusa alla redazione; Petrecca, tutti gli errori e le gaffe durante la sua telecronaca della cerimonia; Petrecca travolto dalle critiche per la telecronaca della cerimonia di Milano-Cortina: Ci metta la….

Dalla 2P di Petrecca-Pucci alla P2: prosegue il disegno di dissoluzione della RaiQuel piano prevedeva presidenzialismo, separazione delle carriere, dissoluzione della Rai, serve altro? Dal blog ... ilfattoquotidiano.it

Caso Petrecca, venerdì sciopero delle firme in tutti i tg a sostegno di RaiSportProclamato dall’Usigrai. Al termine di ogni edizione dalla durata di almeno 5 minuti verrà letto, e pubblicato sui siti, un comunicato sindacale in cui si ... repubblica.it

Italia Mattanza. . Un grandissimo Marco Travaglio contro Rai e governo: "Da Petrecca a Pucci siamo ormai ad un livello culturale bassissimo" Otto e Mezzo 11 febbraio 2026 #fblifestyle facebook

. @paolomieli: "Il caso Pucci e Petrecca ci hanno distratto dalla lite Giletti-Ranuccii. Giletti ha mandato una conversazione tra Ranucci e Maria Rosaria Boccia in cui si parla di "giro gay". Questa cosa sta provocando un terremoto in RAI, oggi Ranucci spiega qu x.com