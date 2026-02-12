Due giorni fa, Forza Italia ha incontrato la struttura commissariale di Viale De Gasperi per discutere di diversi temi. I rappresentanti del partito hanno chiesto chiarimenti sull’uso della casa del custode di villa Rambelli e hanno ribadito l’intenzione di istituire un parco marino nel Piceno. L’incontro è stato l’occasione per mettere in fila le proprie richieste su patrimonio comunale, lavori pubblici e ambiente.

Patrimonio comunale, lavori pubblici e ambiente: sono stati questi i temi al centro dell’incontro tenutosi due giorni fa tra una delegazione di Forza Italia e la struttura commissariale di Viale De Gasperi: gli azzurri infatti hanno messo in chiaro la propria posizione per quanto riguarda l’utilizzo della casa del custode di villa Rambelli e l’istituzione di un parco marino del Piceno. Nel pomeriggio di martedì scorso il gruppo di forzisti, composto dal segretario provinciale Valerio Pignotti e dagli ex consiglieri comunali Stefano Muzi, Simone De Vecchis e Mariadele Girolami, hanno incontrato in comune la commissaria prefettizia Rita Stentella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dal parco marino al Ballarin: incontro di FI

Approfondimenti su Villa Rambelli

Il 6 gennaio, il Parco Incontro ospiterà l’evento tradizionale “Befana al parco”, organizzato dal Comitato Volontari con il supporto del Comitato di Quartiere Ca Ossi e dell’ASD Pattinodromo di Forlì.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Villa Rambelli

Argomenti discussi: Cabras, studenti francesi alla scoperta dell’Area marina protetta del Sinis - L'Unione Sarda.it; Parco dune costiere: Il futuro della costa pugliese si scrive insieme; Parco Marino del Piceno, Forza Italia solleva preoccupazioni per i pescatori; JE SO PAZZO Music Festival tornano a Marino le finali nazionali dal 13 al 19 luglio 2026 al Parco della Pace.

Parco Marino del Piceno, Forza Italia solleva preoccupazioni per i pescatoridi Fulvia De Santis Nel pomeriggio di martedì scorso, la delegazione di Forza Italia, guidata dal Segretario Provinciale Valerio Pignotti e composta dagli ex consiglieri comunali Stefano Muzi, Simone ... youtvrs.it

Parco Marino del Piceno. L’iter va avanti a colpi di incontri: Serve il compromessoIl Parco Marino del Piceno torna al centro del dibattito in riviera: interrogazioni e non detti, per arrivare allo stato dell’arte attuale: al momento, il progetto di una zona a protezione della ... ilrestodelcarlino.it

ONORE AI MARTIRI DELLE FOIBE – PER NON DIMENTICARE Oggi, al Parco ai Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe di #Corbetta, luogo simbolo di memoria e rispetto, abbiamo commemorato il Giorno del Ricordo. Un momento di profondo raccog - facebook.com facebook