Dal marmo al cachemire le cave diventano un set per Falconeri

Falconeri trasforma le cave di Carrara in un set naturale per presentare la sua nuova collezione primavera-estate. La scelta delle cave non è casuale: il marmo e il cachemire si incontrano in un ambiente unico, tra sculture di pietra e tessuti pregiati. La sfilata si svolge tra le cave, portando in scena un connubio tra arte e moda, con capi che richiamano la purezza del marmo e la morbidezza dei tessuti. Un evento che unisce tradizione e innovazione, nel cuore di una delle zone più iconiche di Italia.

Carrara, 12 febbraio 2026 – Falconeri sceglie le cave di Carrara come scenario d'eccellenza per raccontare la propria collezione primavera-estate. Ieri l'importante brand del cachemire ha realizzato uno shooting fotografico in cava, trasformandola per alcune ore da normale luogo di estrazione a set a cielo aperto di forte impatto visivo. A curare l'organizzazione logistica e l'accompagnamento del team è stato il servizio Cave di Marmo Tours di Gabriele Giuntoni, da anni punto di riferimento per marchi internazionali che scelgono le cave apuane per campagne pubblicitarie. La giornata è iniziata all'alba, sotto la pioggia, con l'allestimento del campo base e delle attrezzature.

