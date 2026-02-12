A Monza, durante il Gran Premio, i locali stanno cercando di cambiare il modo di vivere il cibo e le bevande. Ristogest propone di trasformare anche il servizio di ristorazione in un’esperienza, rendendo la somministrazione parte integrante dell’evento. L’obiettivo è coinvolgere di più il pubblico, creando un momento che va oltre il semplice mangiare o bere. Nel frattempo, a Lucca, si pensa a un modo simile, anche se il focus resta sul divertimento e la cultura.

Trasformare anche il servizio del bere e del mangiare in un’esperienza, facendo sì che pure la somministrazione di cibo e bevande sia parte dell’evento che il pubblico sta vivendo. È con questa idea in testa che ormai una quindicina d’anni fa è nata Ristogest, una delle 10 Imprese Vincenti premiate da Intesa SanPaolo come eccellenza nel campo delle Pmi italiane. Fondata a Lecco, la sede operativa dell’azienda si trova a Muggiò, in via dell’Artigianato. "Siamo brianzoli d’adozione – racconta l’amministratore unico Luca Locatelli –. Qui abbiamo una sede operativa di oltre 1.500 metri quadrati. Possiamo contare su circa 80 collaboratori in continuità: una squadra importante di persone che lavorano su obiettivi comuni". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal Gp di Monza a Lucca Comics. Ristogest: "Il cibo diventa esperienza"

Approfondimenti su Gp Monza

Quando entra nell’Ivelise, ci si trova subito davanti a un’esperienza diversa dal solito.

Il bergamotto di Reggio Calabria passa dall’essere un semplice agrume a diventare protagonista di un progetto turistico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gp Monza

Argomenti discussi: La F1 ridisegna l’autodromo di Monza: dalle nuove tribune alla terrazza vip sulla pista, ecco i 5 progetti da 40 milioni di euro; L'albergo di Monza scelto dal presidente Mattarella: così la famiglia Nardi ha creato un gioiello del lusso; Campionato brianzolo di Cross: tutti i risultati di Agrate Brianza; Marques al monumento di Senna. Il sogno Gran premio non tramonta.

Orari F1 Gp Monza, in Tv su Rai e Sky dall'1 al 3 settembreSta per scattare uno dei weekend più attesi della F1, quello del Gp d'Italia sul mitico circuito di Monza. Vediamo come seguire le tre giornate di questo importante appuntamento in tv, con gli orari ... it.blastingnews.com

GP di Monza, ho assistito alle prove libere con Louis Vuitton e ho scoperto tante curiositàAppena arrivi all'Autodromo di Monza - la pista più veloce del mondo o Monza Circuit, come lo chiamano gli inglesi («la Formula 1 è prevalentemente popolata da inglesi», mi ha detto un pilota) senti ... vogue.it

La mia prima fiera è stata il Lucca Comics, come cosplay ho interpretato Lara Croft ed è stata un’emozione incredibile! Il 24 gennaio sarò al Bologna Nerd Show Felicissima di incontrare nuove persone e conoscere altri cosplayer. Ringrazio i fotografi per l - facebook.com facebook