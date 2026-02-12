Dal carcere di Monza a Milano | un gesto di solidarietà scalda il cuore con pane e speranza per chi è in difficoltà

Un gruppo di detenuti del carcere di Monza ha deciso di fare qualcosa di diverso per San Valentino. Hanno preparato e donato un pranzo caldo a persone senza fissa dimora e famiglie in difficoltà a Milano. La giornata ha trasformato il santuario Santa Rita in un luogo di solidarietà, portando un po’ di speranza e calore a chi ne ha più bisogno.

Dal Carcere alla Solidarietà: Un San Valentino di Pane e Speranza a Milano. Un gruppo di detenuti del carcere di Monza ha donato un pranzo caldo a persone senza fissa dimora e famiglie in difficoltà a Milano, in una giornata speciale che ha trasformato il santuario Santa Rita in un simbolo di solidarietà. L’iniziativa, realizzata dalla cooperativa sociale “Cuore Unito”, rappresenta un esempio concreto di come la formazione professionale in carcere possa favorire il reinserimento sociale e offrire un’opportunità di riscatto. Un’Idea Nata dall’Impegno Civile. L’idea di questo gesto di solidarietà è nata nell’autunno del 2025 da un gruppo di amici milanesi che hanno deciso di fondare “Cuore Unito”, una cooperativa sociale impegnata a sostenere le persone in condizioni di disagio economico e sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Monza Milano

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Monza Milano

Argomenti discussi: Monza, novità in carcere: chef e camerieri detenuti, la tavola è aperta per aiutare il progetto di teatro; Dalle celle alle case, l'angolo di Monza che rinasce: chi c'è dietro i nuovi super appartamenti (e quanto costano); L’arte che abbatte le barriere. Gli studenti incontrano il carcere; Stella Boggio condannata a 21 anni di carcere per l'omicidio del compagno Marco Magagna a Bovisio Masciago. Il pm ne aveva chiesti 14.

Trasferiti 44 detenuti dal carcere di Como dopo la rivolta del 13 novembre: cambia anche il direttoreSono 44 i detenuti che nei giorni scorsi sono stati trasferiti dal carcere di Como dopo la rivolta del 13 novembre. Cambio anche ai vertici, con il direttore Fabrizio Rinaldi che è stato sostituito da ... fanpage.it

Monza, novità in carcere: chef e camerieri detenuti, la tavola è aperta per aiutare il progetto di teatroL’occasione è unica e mai proposta prima: un pranzo preparato da uno chef professionista ... msn.com

La Corte d'Assise di Monza ha condannato a ventuno anni di carcere Stella Boggio, la 34enne di Bovisio Masciago (Monza), a processo per l'omicidio del compagno, Marco Magagna, ucciso il 7 gennaio 2025 con una coltellata nell'appartamento della copp - facebook.com facebook

#Monzanews Questa mattina una delegazione del #ConsiglioComunale di #Monza ha fatto visita al Carcere di via Sanquirico, accolta dalla direttrice Cosima Buccoliero. Su richiesta della prima Commissione Consiliare, guidata da Ilaria Guffanti, la delegazi x.com