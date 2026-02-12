Federica Brignone ha conquistato l’oro olimpico nel superG a Cortina d’Ampezzo. Dopo mesi di allenamenti e sacrifici, la sciatrice italiana ha dominato la gara sulle Tofane, portando a casa il primo oro per l’Italia a queste Olimpiadi. È stato un trionfo che premia un percorso durato 10 mesi, partito da momenti difficili e arrivato alla vittoria più grande.

Federica Brignone si è laureata Campionessa Olimpica di superG, dominando la gara andata in scena sull’Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo. Un’impresa autentica perché la 35enne si era gravemente infortunata dieci mesi fa e anche soltanto pensare di tornare sugli sci sembrava complicatissimo, invece la detentrice della Coppa del Mondo e Campionessa del Mondo di gigante si è superata ancora una volta, raggiungendo l’apoteosi a cinque cerchi. Ripercorriamo tutto il suo cammino a cui l’azzurra si è sottoposta. LE TAPPE DI FEDERICA BRIGNONE VERSO L’ORO OLIMPICO. 3 aprile 2025. Federica Brignone cade malamente durante la seconda manche del gigante dei Campionati Italiani a Moena, a cui aveva deciso di partecipare per onorare l’importanza del proprio gruppo sportivo (Carabinieri) e per dare un segnale di rilievo all’intero movimento, pochi giorni dopo aver conquistato la Coppa del Mondo generale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dal calvario all’oro olimpico: Federica Brignone e le tappe di un viaggio durato 10 mesi

Approfondimenti su Federica Brignone

Lorenza Brignone ha vissuto un vero e proprio calvario dopo un grave infortunio ai Campionati italiani di slalom gigante in Val di Fassa.

Federica Brignone sorprende tutti e conquista l’oro nel Super G femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, a soli dieci mesi dall’infortunio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: Calvario e rinascita: bentornato Christian Falocchi, il saltatore con in testa i 2 metri e 30; Mamma lancia l'appello: Aiutate mia figlia, non riesce a parlare al telefono con me e temo sia stata anche aggredita; Il Calvario di Marc Guiu al Chelsea: Dalla Promessa del Barcellona al Limbo di Londra.

Dal calvario all’oro olimpico: Federica Brignone e le tappe di un viaggio durato 10 mesiFederica Brignone si è laureata Campionessa Olimpica di superG, dominando la gara andata in scena sull'Olympia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo. oasport.it

Dall’inferno all’oro, il calvario di Brignone: l’infortunio, la riabilitazione e il trionfo alle Olimpiadi. Le tappe del miracolo sportivoSono circolate sui cellulari degli addetti al settore le immagini di quel terribile infortunio. Perché ai Campionati italiani di slalom gigante, venerdì 3 aprile, in Val di Fassa, non c’è nemmeno la c ... ilfattoquotidiano.it

Primo oro olimpico per Federica Brignone nel Super G femminile. Grazie alla "Tigre" sale a cinque il numero di medaglie d’oro conquistate dall’Italia ai Giochi. MilanoCortina2026 Foto: ANSA.it facebook

" , ` " Disponibile on demand la puntata di Federico Buffa Talks con @FedericoFerri e l'ORO olimpico di Milano Cortina 2026 Federica Brignone #SkySport #FedericaBrignone x.com