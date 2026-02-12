Dai rulli meccanici a quelli digitali breve storia di un gioco popolare

La storia delle slot machine inizia nel XIX secolo, quando Sittman e Pitt crearono la prima versione nel 1891. Questa macchina funzionava con cinque rulli e 50 carte da gioco, e l’obiettivo era formare la migliore mano di poker possibile. Da allora, il gioco si è evoluto, passando dai rulli meccanici a quelli digitali che conosciamo oggi.

La storia delle slot machine affonda le radici nel XIX secolo: La prima macchina antesignana, sviluppata da Sittman e Pitt nel 1891, si basava su cinque rulli e 50 carte da gioco, con l'obiettivo di formare la migliore mano di poker possibile. Si trattava, di fatto, di una macchina da poker. Il vero punto di svolta arrivò nel 1894 grazie a Charles Fey, che ideò la Liberty Bell, universalmente riconosciuta come la prima vera slot machine. Questa macchina rivoluzionaria presentava tre rulli rotanti e cinque simboli: ferri di cavallo, picche, quadri, cuori e la campana della libertà ( Liberty Bell ) incrinata.

