Dacia Sandero full hybrid e le rivali | la sfida dell' anno

La Dacia Sandero si prepara a lanciare la versione full hybrid da 155 cavalli, puntando a conquistare ancora più clienti. Arriverà nei prossimi mesi, sfidando rivali che già dominano il mercato con prezzi sotto i 25 mila euro. La sfida si fa interessante, soprattutto per chi cerca un’auto accessibile e più ecologica.

Evidentemente, ogni cerchio si chiude arrivando dalla direzione opposta a quella in cui s'è cominciato a disegnarlo. Tutto è partito nel 2004, dal debutto della Logan, vettura low cost minimalista che andava perfino capita e che per paradosso piaceva a chi non aveva limiti di budget. Oggi, che Dacia è l'esatto opposto dell'auto per pochi, si chiude il cerchio con Sandero. L'aggiornamento 2026 certo rivede alcuni elementi estetici, aggiunge perfino potenza alla motorizzazione Gpl che interessa oggi la maggior parte dei suoi clienti in Italia, ma soprattutto porta quella variante full hybrid che mai si sarebbe potuta associare ad un marchio che esibiva un prezzo basso, e che oggi invece punta su quello giusto, al grande pubblico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Dacia Sandero si rinnova e punta a mantenere il suo primato in Italia.

Le nuove Dacia Sandero e Sandero Stepway presentano un design interno rivisto per offrire maggiore comfort e funzionalità.

La Dacia Sandero si aggiorna e diventa full hybrid! #dacia #daciasandero

