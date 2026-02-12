dacia numeri convincenti e gamma rinnovata spring e sandero sugli scudi

La casa automobilistica rumena presenta una gamma completamente rivisitata. Spring e Sandero si distinguono come i modelli di punta, attirando l’attenzione con numeri che convincono. Un rinnovamento che mira a rafforzare la presenza nel mercato europeo, puntando su offerte più competitive e aggiornate.

Il rinnovamento della gamma Dacia non riguarda un singolo modello, né si limita a un aggiornamento cosmetico: è una revisione complessiva dell’offerta, pensata per rispondere a un mercato europeo sempre più complesso. In un contesto segnato dall’aumento dei prezzi medi, dall’ incertezza economica e da una domanda sempre più prudente, il marchio del gruppo Renault ha scelto una strada chiara: rendere l’automobile accessibile e coerente con l’uso reale. A fine 2025 Dacia ha superato quota dieci milioni di vetture vendute dal 2004 e, nell’ultimo anno, ha registrato una crescita del 3,1% rispetto al 2024, un dato controcorrente rispetto all’andamento generale del mercato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scopri la gamma rinnovata della Dacia Sandero e il relativo listino prezzi.

La nuova Dacia Sandero presenta una gamma motori rinnovata, includendo anche la versione a GPL.

