Le atlete donne spesso devono affrontare un problema che può influenzare le loro prestazioni: il ciclo mestruale. Durante le competizioni, molte si trovano a dover gestire imprevisti che non sono sempre sotto controllo. La dottoressa Picardo spiega che la pillola anticoncezionale non garantisce sempre stabilità, e il corpo femminile non può essere considerato come un corpo maschile più piccolo. È un sistema complesso, e le variazioni legate al ciclo possono incidere sulle gare in modo imprevedibile.

Dopo il quinto posto di Milano Cortina Dorothea Wierer ha riportato alla luce un tema che nel mondo dello sport è ancora tabù: il ciclo mestruale. L’azzurra si è trovata ad affrontare la gara più importante proprio nei giorni delle mestruazioni e questo ha inciso sulla sua prestazione: “Bisogna essere realisti, per me era difficile sugli sci, soprattutto dal terzo giro in poi ho fatto fatica. Purtroppo una volta al mese per noi donne è così, bisogna soffrire e basta”. Ne avevano già parlato tante atlete. Federica Pellegrini dopo la delusione di Rio 2016 disse: “Ho calcolato malissimo il ciclo e mi sono trovata a gareggiare nel momento per me peggiore fisicamente” e proprio la “Divina” è stata sempre tra le più attive e presenti sul tema, tanto da dedicare a questo argomento una Lectio Magistralis in occasione della sua laurea honoris causa, intitolata La donna e la performance sportiva: come il ciclo mestruale può influenzare la prestazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Wierer a Pilato: quando il ciclo influenza le gare. L'esperta: "Ecco perché non è controllabile"

