Da sedici anni latitante va a vedere una partita di hockey a Milano-Cortina | arrestato

Dopo sedici anni in fuga, un uomo ricercato in tutta Italia è stato finalmente arrestato a Milano. La sua passione per l’hockey lo aveva portato a visitare lo stadio durante la partita della nazionale slovacca, nonostante fosse sotto tiro da anni. La polizia lo ha fermato mentre era presente sugli spalti, sorprendendo tutti.

A tradirlo la passione per l’hockey. Ricercato in Italia da sedici anni, ha deciso comunque di venire a Milano per partecipare alla partita della nazionale slovacca. Non appena si è registrato in una struttura ricettiva in zona Baggio e il suo nome è stato inserito nel database dell’allert alloggiati, è scattata la segnalazione. Così ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile si sono presentati nella struttura e lo hanno arrestato. L’uomo, un 44enne slovacco, era colpito da un’ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bolzano nel 2010. Deve scontare una pena di 11 mesi e giorni 7 di reclusione per reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

