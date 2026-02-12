Da Richardson a LeDonne | il jazz ospita vere stelle

Spesso capita che i jazz club si trasformino in atelier di intriganti mini esclusive concertistiche. È quel accade questa settimana per la presenza di musicisti della levatura di Logan Richardson (nella foto), uno dei sassofonisti preferiti da Pat Metheny, domani sul palco della Cantina Bentivoglio (21.45); o di Mike LeDonne, tra i pianisti di maggior appeal del jazz contemporaneo, sabato alla guida di un quintetto al Camera Jazz & Music Club (ore 22). Rilevante è pure la cifra artistica che esprime Jasmine Furlotti sabato al Bravo Caffè (ore 22), vocalist dalle ombreggiature agrodolci e dagli ambigui contrasti emotivi.

