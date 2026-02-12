Da Monet a Kandinsky | a Udine la mostra che racconta la nascita della modernità

A Udine apre una mostra che ripercorre l’evoluzione dell’arte moderna, passando da Monet a Kandinsky. L’esposizione raccoglie opere di diversi artisti e periodi, creando un percorso che mostra come l’arte si sia trasformata nel tempo. I visitatori possono vedere da vicino quadri che hanno segnato una svolta e capire come si sono collegati tra loro. La mostra si svolge in un ambiente accogliente e ben curato, pensato per far scoprire a tutti la nascita della modernità artistica.

Alcune mostre raccontano un’epoca. Altre ne attraversano diverse, cucendole insieme in un unico, affascinante arazzo visivo. «Impressionismo e modernità. Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Magritte. Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur» appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Dal 30 gennaio al 30 agosto 2026, Casa Cavazzini (Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Udine) accoglie 84 opere che segnano il passaggio dal cuore pulsante dell’Impressionismo alle soglie vertiginose della modernità, attraversando le fratture e le rivoluzioni che hanno riscritto la grammatica dell’arte europea tra Otto e Novecento. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Da Monet a Kandinsky: a Udine la mostra che racconta la nascita della modernità Approfondimenti su Udine Mostre Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Magritte. Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur a Udine La mostra a Udine porta in Italia alcuni dei capolavori più significativi del Kunst Museum di Winterthur. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Udine Mostre Argomenti discussi: A Udine 84 capolavori (da Monet a Kandinskij) del Kunst Museum di Winterthur; Chagall da record, chiude ad oltre 140mila presenze. Ora Warhol, poi Monet e Van Gogh; Arte moderna europea. Da Winterthur a Udine; Schmidhauser: Da Picasso a Magritte, così l’arte diventa felicità. Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Magritte. Capolavori dal Kunst Museum di Winterthur a UdineDal cuore dell’Impressionismo alle soglie della modernità, passando per le grandi fratture e le rivoluzioni che hanno cambiato per sempre la storia dell’arte europea. Dal 30 gennaio al 30 ... udine20.it Da Kandinsky a Monet, aperte le grandi mostreROMA - Dai capolavori di Kandinsky a Palazzo Reale di Milano a quelli di Monet alla Gran Guardia di Verona, dai marmi di Augusto alle Scuderie del Quirinale alle visioni nordiche di Edvard Munch a ... lagazzettadelmezzogiorno.it #viaggi26 21 -22 marzo viaggio a Udine. Nel programma la mostra di casa cavazzini: Impressionismo e modernità. Monet, Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Magritte. Capolavori dal Kunst Museum Winterthur. Il percorso espositivo, articolato in cinque sezioni, e - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.