Da lavapiatti a pastry chef internazionale | Samuel Gonzalez il maestro mondiale del lievito madre che allena i pasticceri

Samuel Gonzalez, originario di Firenze, ha iniziato come lavapiatti prima di diventare un pastry chef di fama mondiale. Oggi, è riconosciuto come il maestro del lievito madre e si dedica ad allenare i pasticceri di tutto il mondo. La sua storia dimostra come una passione possa portare lontano, anche partendo da un lavoro umile in una cucina.

Firenze, 12 febbraio 2026 – Dalla cucina scoperta quasi per caso a una carriera internazionale nella pasticceria d'eccellenza. Samuel Omar Gonzalez, argentino classe 1980, è oggi uno dei riferimenti mondiali nella formazione dei giovani lievitisti e, va da se, dei massimi esperti della fermentazione naturale. In questi giorni è in Toscana per allenare diversi pasticceri in vista dei campionati italiani della colomba, in programma a Massa ai primi di marzo alla Fiera del Tirreno. Una storia, quella del maestro Gonzalez, costruita con costanza, studio e tanto sacrificio, ma anche con una visione chiara: trasmettere il mestiere perché l'artigianato non scompaia.

