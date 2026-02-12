Da Futuro Nazionale sì alla fiducia | Vannacci alla Mastella

Questa mattina alla Camera, i deputati del gruppo Futuro Nazionale hanno espresso fiducia al governo Meloni sulla questione del Dl Ucraina. Nonostante le divergenze sulla proroga degli aiuti a Kiev, alla fine il voto si è concluso con una maggioranza favorevole. Vannacci e altri membri del gruppo hanno confermato il loro sostegno, facendo passare il provvedimento senza sorprese.

Alla fine è andato tutto come da copione. Alla camera sul Dl Ucraina i «vannacciani» hanno votato a favore della fiducia al governo Meloni ribadendo la contrarietà al provvedimento che stabilisce la proroga degli aiuti a Kiev. Non poteva essere diversamente, nonostante i proclami tonanti dei giorni precedenti. «Futuro Nazionale sa bene dove stare - ha spiegato Vannacci da Bruxelles - Voteremo a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento, ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi». Una questione di spazi politici.

