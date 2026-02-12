Da Erba alla Casa Bianca | Zoffili a Washington prepara la conferenza internazionale contro droga e criminalità

Zoffili si trova a Washington per rafforzare la lotta contro droga e criminalità. In una missione ufficiale, ha incontrato funzionari alla Casa Bianca e al Dipartimento di Giustizia. Durante la visita, ha lanciato il'iniziativa #STOPDROGA e portato il caso di Como nel dossier sicurezza. La sua presenza mira a rafforzare la collaborazione tra Italia e Stati Uniti sui temi della sicurezza.

Il deputato erbese della Lega, vicepresidente dell’assemblea parlamentare Osce, ha incontrato agenzie e vertici USA impegnati contro narcotraffico e criminalità Una missione istituzionale negli Stati Uniti, con tappe tra Arlington, Casa Bianca e Dipartimento di Giustizia, e un messaggio politico preciso: rafforzare la cooperazione internazionale sul contrasto al narcotraffico e alla criminalità organizzata. Nei giorni scorsi il deputato della Lega Salvini Premier Eugenio Zoffili, vicepresidente dell’Assemblea parlamentare OSCE, è stato a Washington per una serie di incontri con rappresentanti delle principali strutture federali americane impegnate sul fronte della sicurezza.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

