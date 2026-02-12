Da Erba alla Casa Bianca | Zoffili a Washington prepara la conferenza internazionale contro droga e criminalità

Zoffili si trova a Washington per rafforzare la lotta contro droga e criminalità. In una missione ufficiale, ha incontrato funzionari alla Casa Bianca e al Dipartimento di Giustizia. Durante la visita, ha lanciato il'iniziativa #STOPDROGA e portato il caso di Como nel dossier sicurezza. La sua presenza mira a rafforzare la collaborazione tra Italia e Stati Uniti sui temi della sicurezza.

Il deputato erbese della Lega, vicepresidente dell’assemblea parlamentare Osce, ha incontrato agenzie e vertici USA impegnati contro narcotraffico e criminalità Una missione istituzionale negli Stati Uniti, con tappe tra Arlington, Casa Bianca e Dipartimento di Giustizia, e un messaggio politico preciso: rafforzare la cooperazione internazionale sul contrasto al narcotraffico e alla criminalità organizzata. Nei giorni scorsi il deputato della Lega Salvini Premier Eugenio Zoffili, vicepresidente dell’Assemblea parlamentare OSCE, è stato a Washington per una serie di incontri con rappresentanti delle principali strutture federali americane impegnate sul fronte della sicurezza.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Erba CasaBianca

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Erba CasaBianca

Argomenti discussi: Aperitivo con delitto L'erba cattiva al Teatro in casa; Dalle armi al riscatto: con Casa de la Paz Cresud costruisce un futuro di pace in Colombia; Le scelte di Berlino, l'Italia tra due premier, i dubbi sulla cannabis legale, l'America di Bad Bunny, Hamnet; Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo: a Roma l’evento di celebrazione con gli studenti e le istituzioni alla Casa Madre dei Mutilati di Guerra.

Picchiata in casa da cinque banditi: l’incubo di una 87enne a Erba. Malmenata a lungo per 200 euroErba (Como) – Tutti gli ori le erano stati rubati nei precedenti furti che aveva subito. E in casa la donna, una pensionata di 87 anni di Erba, che vive da sola in un’abitazione della zona centrale di ... ilgiorno.it

La lista di Israele alla Casa Bianca. Netanyahu va a Washington e gli iraniani gridano a Trump: non fidarti. Di Micòl Flammini - facebook.com facebook

Bocconi amari. Netanyahu esce male dalla Casa Bianca su Iran e Gaza (di A. De Girolamo, E. Catassi) x.com