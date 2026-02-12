La polemica esplode dopo che alcuni campioni azzurri sono stati usati senza permesso per sostenere il campagna del no. La società sportiva ha denunciato l’uso improprio delle immagini, mentre sui social si moltiplicano le critiche. La vicenda accende il dibattito sulla linea sottile tra pubblicità e manipolazione.

Con l’arruolamento improprio dei campioni azzurri di carling per la campagna del no, la sinistra supera il limite della decenza. Il brutto scivolone è costato una figuraccia mondiale all’arrabbiato e sgangherato fronte del no alla riforma. I primi a sfilarsi dall’utilizzo improprio della loro immagine a fini politici (il video pubblicato su Instagram con la squadra nazionale di curling, Amos Mosaner e Stefania Costantini atta a promuovere il “no”) sono stati proprio gli atleti italiani finiti a fare i testimonial a loro insaputa. Per non dire dello sgomento del presidente del Coni. Lo scivolone della sinistra che arruola gli atleti azzurri nel fronte del no. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Da Borsellino e Falcone ai campioni azzurri. Testimonial falsi e palate di fake dal fronte del no

Approfondimenti su Borsellino Falcone

Nuove polemiche sulla diffusione di fake news riguardanti Borsellino, con il fronte del no al referendum sulla giustizia sotto accusa.

Il Presidente Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha rivolto un messaggio di speranza e responsabilità, ricordando le figure di Falcone e Borsellino e rivolgendo parole ai giovani: “Siate coraggiosi”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Borsellino Falcone

Argomenti discussi: 40 anni da 'U Maxi, il processo che cambiò la storia d'Italia; Quarant'anni fa il Maxiprocesso alla mafia: Addiopizzo digitalizza 16 mila pagine dell'udienza (consultabili gratuitamente); Blog | 40 anni dal Maxiprocesso: quando Falcone e Borsellino sfidarono Cosa Nostra; 40 anni fa il Maxiprocesso di Palermo: quando la magistratura italiana inflisse un duro colpo alla mafia.

Referendum, Bersani a La7: Delmastro attacca i magistrati e alle spalle ha il ritratto di Falcone e Borsellino? Roba da matti, ragazziMeloni contro i manifestanti? L'ho sentita balbettare sul soldato colono israeliano che ha fatto inginocchiare due carabinieri. Sarebbe una patriota questa qui?. L'affondo di Pier Luigi Bersani su G ... ilfattoquotidiano.it

Bari, uno spartitraffico alberato da viale Einaudi a via Falcone e Borsellino: l’idea green del ComuneLa Giunta comunale di Bari ha approvato la candidatura del progetto Corridoio Verde Einaudi per la rinaturalizzazione dei suoli urbani ... telebari.it

96 studenti dell’IIS Palma Green Falcone Borsellino in partenza per esperienze di mobilità all’estero Quattro gruppi di studenti partiranno per Lisbona, Nizza e Tallinn nell’ambito del progetto “Global skills per il futuro” L’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino di - facebook.com facebook