Da Borsellino e Falcone ai campioni azzurri Testimonial falsi e palate di fake dal fronte del no
La polemica esplode dopo che alcuni campioni azzurri sono stati usati senza permesso per sostenere il campagna del no. La società sportiva ha denunciato l’uso improprio delle immagini, mentre sui social si moltiplicano le critiche. La vicenda accende il dibattito sulla linea sottile tra pubblicità e manipolazione.
Con l’arruolamento improprio dei campioni azzurri di carling per la campagna del no, la sinistra supera il limite della decenza. Il brutto scivolone è costato una figuraccia mondiale all’arrabbiato e sgangherato fronte del no alla riforma. I primi a sfilarsi dall’utilizzo improprio della loro immagine a fini politici (il video pubblicato su Instagram con la squadra nazionale di curling, Amos Mosaner e Stefania Costantini atta a promuovere il “no”) sono stati proprio gli atleti italiani finiti a fare i testimonial a loro insaputa. Per non dire dello sgomento del presidente del Coni. Lo scivolone della sinistra che arruola gli atleti azzurri nel fronte del no. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondimenti su Borsellino Falcone
Fake su Borsellino, il fronte del no ci riprova. Sallusti all’Ann: rimuovete quel video con notizie false (video)
Nuove polemiche sulla diffusione di fake news riguardanti Borsellino, con il fronte del no al referendum sulla giustizia sotto accusa.
Gli auguri del presidente Mattarella, il ricordo di Falcone e Borsellino e le parole ai giovani: "Siate coraggiosi"
Il Presidente Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha rivolto un messaggio di speranza e responsabilità, ricordando le figure di Falcone e Borsellino e rivolgendo parole ai giovani: “Siate coraggiosi”.
Ultime notizie su Borsellino Falcone
Argomenti discussi: 40 anni da 'U Maxi, il processo che cambiò la storia d'Italia; Quarant'anni fa il Maxiprocesso alla mafia: Addiopizzo digitalizza 16 mila pagine dell'udienza (consultabili gratuitamente); Blog | 40 anni dal Maxiprocesso: quando Falcone e Borsellino sfidarono Cosa Nostra; 40 anni fa il Maxiprocesso di Palermo: quando la magistratura italiana inflisse un duro colpo alla mafia.
Referendum, Bersani a La7: Delmastro attacca i magistrati e alle spalle ha il ritratto di Falcone e Borsellino? Roba da matti, ragazziMeloni contro i manifestanti? L'ho sentita balbettare sul soldato colono israeliano che ha fatto inginocchiare due carabinieri. Sarebbe una patriota questa qui?. L'affondo di Pier Luigi Bersani su G ... ilfattoquotidiano.it
Bari, uno spartitraffico alberato da viale Einaudi a via Falcone e Borsellino: l’idea green del ComuneLa Giunta comunale di Bari ha approvato la candidatura del progetto Corridoio Verde Einaudi per la rinaturalizzazione dei suoli urbani ... telebari.it
96 studenti dell’IIS Palma Green Falcone Borsellino in partenza per esperienze di mobilità all’estero Quattro gruppi di studenti partiranno per Lisbona, Nizza e Tallinn nell’ambito del progetto “Global skills per il futuro” L’IIS L. Palma Green Falcone Borsellino di - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.