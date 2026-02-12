Cybercrime | l’IA come contromisura? Fortinet vede spiraglio di vittoria contro attacchi e vulnerabilità italiane

Le aziende italiane cominciano a usare l’intelligenza artificiale per contrastare i cyberattacchi. Fortinet, tra le prime a sperimentare questa strada, dice di aver visto segnali positivi. Per la prima volta, gli esperti affermano che l’IA potrebbe aiutare a ridurre le vulnerabilità e a vincere la battaglia contro il cybercrime. La svolta sembra ormai a portata di mano.

Cybersecurity: Fortinet intravede una svolta, l’IA come nuova arma nella lotta al cybercrime. Per la prima volta nella storia della cybersecurity, gli esperti di Fortinet esprimono un cauto ottimismo: la possibilità di ribaltare le sorti della battaglia contro il cybercrime non è più un miraggio. Questa speranza si basa su un mix di intelligenza artificiale, partnership strategiche tra pubblico e privato, e un investimento crescente nella formazione, elementi che potrebbero cambiare radicalmente lo scenario attuale, soprattutto per un paese come l’Italia, particolarmente esposto agli attacchi. L’economia del cybercrime e la vulnerabilità italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Fortinet Cybercrime

In Italia, nel 2025, si sono verificati in media un attacco hacker ogni cinque minuti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fortinet Cybercrime

Argomenti discussi: TrendAI: il 2026 sarà l’anno dell’industrializzazione del cybercrime; Cybersecurity: il 2026 sarà l’anno dell’industrializzazione del cybercrime; Attacchi hacker, uno ogni 5 minuti in Italia: i raid di LockBit3, Play, RansomHub e il primo caso di cybercrime generato con l’AI; In Italia un cyber attacco ogni cinque minuti, l'IA cambia scenario minacce.

Microsoft smantella un servizio cybercrime, usava l'IA per ingannareMicrosoft ha smantellato un servizio di cybercrime globale responsabile di frodi che hanno causato perdite di milioni di dollari in tutto il mondo. L'infrastruttura illegale si chiama RedVDS e con un ... ansa.it