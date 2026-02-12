Cyberbullismo la polizia insegna agli studenti come difendersi sui social

La Polizia di Stato ha incontrato 165 studenti di Pordenone per parlare di cyberbullismo e sicurezza sui social. L’appuntamento si è svolto in occasione del Safer Internet Day, il 10 febbraio, con l’obiettivo di insegnare ai ragazzi come difendersi dalle insidie del mondo digitale. Gli agenti hanno spiegato quali comportamenti evitare e come riconoscere i rischi online, cercando di sensibilizzare i giovani su un tema sempre più attuale.

Gli agenti hanno incontrato 165 studenti della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Pordenone Centro", La Polizia di Stato ha incontrato 165 studenti di Pordenone per affrontare un tema sensibile come della sicurezza online in occasione è il Safer Internet Day del 10 febbraio. Il personale della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Pordenone ha deciso infatti di prendere parte alla decima edizione del progetto della Polizia di Stato #cuoriconnessi. Un progetto realizzato in collaborazione con Unieuro e dedicato alla prevenzione del cyberbullismo.

