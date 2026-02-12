Curling-Politica | il Pd ritira un post con immagini di atleti dopo le proteste di Amos Mosaner

Dopo le proteste di Amos Mosaner, il Pd ha deciso di cancellare un post sui social che mostrava immagini di atleti di curling. La polemica è scoppiata subito: il mondo dello sport si è sentito coinvolto, e gli atleti hanno espresso il loro disappunto. Il partito ha quindi preferito rimuovere il messaggio, spiazzando molti e riaccendendo il dibattito sulla linea tra politica e sport.

Curling nel mirino della politica: il caso del post del Pd e la reazione degli atleti. La campagna per il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo si è improvvisamente intrecciata con il mondo dello sport, scatenando una polemica che ha costretto il Partito Democratico a rimuovere un post sui social media. Al centro della vicenda, l’utilizzo non autorizzato di immagini dei campioni di curling Amos Mosaner e Stefania Constantini per sostenere il voto “No” al referendum, sollevando interrogativi sull’etica della comunicazione politica e sul rispetto dell’autonomia degli atleti. Un’immagine vale più di mille parole.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Curling Politica Referendum, il Pd posta un video per il «no» con gli atleti olimpici. Rimosso dopo le proteste di Mosaner Il Partito Democratico ha pubblicato un video con alcuni atleti olimpici che invitano a votare no al referendum. Post del Pd sul referendum, Amos Mosaner ne chiede la rimozione Il post del Pd a sostegno del No al referendum sulla giustizia ha scatenato una polemica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Curling Politica Argomenti discussi: Referendum, video Pd per il no mostra l’Italia del curling. Coni indignato. Mosaner: rimuovetelo; Referendum giustizia, il Pd posta un video per il no con gli atleti olimpici. Rimosso dopo le proteste degli azzurri; Mosaner chiede al Pd di rimuovere il post sul referendum. I dem: Dispiaciuti per fraintendimento; Gli azzurri del curling nel video del Pd per il no al referendum, il presidente del Coni: Sbalordito. Mosaner: Rimuovetelo. Referendum, il Pd sfrutta i campioni del curling per spingere il No. L'incredibile figuracciaFinisce con Amos Mosaner che ne chiede la rimozione, il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, che si dice sbalordito, e, quindi, con la rimozione ... iltempo.it Mosaner chiede al Pd di rimuovere il post sul referendum. I dem: Dispiaciuti per fraintendimentoL'atleta azzurro: Non sono stato informato preventivamente. Il mio impegno è e rimane esclusivamente sportivo. Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, sbalordito ... rainews.it Dal calcio al curling passando per il tennis, che sia poi politica internazionale ai più alti livelli e macroeconomia, conflitti e razzismi vari, o previsioni meteorologiche la quasi totalità degli pseudo politici locali, amministratori e loro oppositori, hanno non solo par - facebook.com facebook

