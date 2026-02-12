Curling femminile troppa Svizzera per l’Italia | finisce 7-4

Dopo un match combattuto, l’Italia perde contro la Svizzera per 7-4. Le ragazze italiane hanno combattuto, ma alla fine non sono riuscite a tenere il passo delle avversarie svizzere. La partita si interrompe prima del decimo end, lasciando spazio alle polemiche e alla delusione per la prima sconfitta della squadra azzurra.

Le polemiche, la grinta, ora la prima sconfitta. L'Italia femminile di curling ha intenzione di dare battaglia fino alla fine, ma oggi deve arrendersi alla Svizzera, in attesa della sfida alla Corea del Sud di questa sera alle 19:05. Troppo forti le elvetiche, che partono come una delle nazionali favorite, con l'obbligo del podio e forse anche del successo iridato. L'Italia, invece, è arrivata con diversi dubbi e incertezze dopo una serie di risultati non proprio convincenti.

