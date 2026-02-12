Cuori in maschere | laboratorio creativo di découpage nella Sala espositiva Don Nino - Mind Food

Sabato 14 febbraio, nella Sala espositiva Don Nino a Palermo, si terrà il laboratorio creativo di découpage intitolato “Cuori in maschere”. L’evento, organizzato nell’ambito di Arte & The, si svolgerà dalle 16.30 alle 19.30 e offre ai partecipanti l’opportunità di cimentarsi con tecniche artistiche in un ambiente informale e accogliente.

Sabato 14 febbraio 2026, dalle ore 16.30 alle 19.30, si svolgerà il nuovo appuntamento Arte & The “cuori in maschere”, nella Sala espositiva Don Nino - Mind Food, a Palermo. Gli ospiti parteciperanno al Laboratorio creativo di découpage con l’artista Mirella La Licata, a cura degli architetti Silvia Mercurio e Rossella Giletto, che risulta adatto a tutte le età, per principianti e non. In questo giorno speciale di San Valentino e Carnevale, sarà possibile trascorrere un pomeriggio insieme, in un’atmosfera magica, dove creatività, relax, gioiosità e socialità si fondono: gli ospiti, con l'utilizzo del découpage, saranno guidati dall'artista, nella creazione della loro opera d'arte;, sorseggiando il the; con biscottini, cioccolattini e torte.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Mind Food

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Mind Food

Argomenti discussi: Carnevale a Casa Colombo: un laboratorio per bambini tra maschere e miti antichi; Carnevale tra maschere e prodotti locali: festa e laboratori al Mercato Contadino di Borgo San Lorenzo; San Valentino in maschera a Campovalano di Campli amore, colori e divertimento; Dal bianco e nero al colore: le maschere del Carnevale spezzino: laboratorio in Mediateca.

Torre Alemanna, Carnevale e San Valentino insieme con Maschere d’AmoreI piccoli partecipanti potranno realizzare Il Barattolo dell’Allegria, decorarlo con fantasia e portare a casa un piccolo scrigno di emozioni positive. Inoltre, verrà vestito Arlecchino con frasi e ... giornaledipuglia.com

INIZIATIVA Torre Alemanna, Maschere d’Amore per animare Carnevale e San ValentinoGioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, Torre Alemanna oggi è sede del Museo delle ceramiche. statoquotidiano.it

Per la cena di San Valentino L’amore si celebra anche a tavola. Menù alla carta, atmosfera romantica e sapori da condividere! Vi aspettiamo. Prenota il tuo tavolo Unni Don Nino Via Vittorio Emanuele 68 - Sant’Angelo di Brolo (Me) Per info e pre - facebook.com facebook