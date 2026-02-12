Cuore trapiantato per mio figlio | le speranze si affievoliscono ogni giorno di più
La famiglia di un bambino di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli vive ore di grande paura. Il piccolo ha subito un trapianto di cuore, ma le sue condizioni continuano a peggiorare, nonostante gli sforzi dei medici. I genitori sperano ancora, ma l’angoscia cresce di giorno in giorno.
"> La Drammatica Situazione di un Bimbo di 2 Anni Ricoverato al Monaldi di Napoli. La madre di un bimbo di soli due anni è in preda a un’angoscia profonda. In seguito a una serie di eventi sconcertanti, la situazione del piccolo, attualmente ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Monaldi di Napoli, è diventata sempre più critica. Ecco i dettagli di una vicenda che ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità locali. Una Lotta per la Vita in Attesa di un Trapianto. “Oggi mi sento malissimo,” ha dichiarato la madre, Patrizia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
