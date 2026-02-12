La famiglia di un bambino di due anni ricoverato al Monaldi di Napoli vive ore di grande paura. Il piccolo ha subito un trapianto di cuore, ma le sue condizioni continuano a peggiorare, nonostante gli sforzi dei medici. I genitori sperano ancora, ma l’angoscia cresce di giorno in giorno.

"> La Drammatica Situazione di un Bimbo di 2 Anni Ricoverato al Monaldi di Napoli. La madre di un bimbo di soli due anni è in preda a un’angoscia profonda. In seguito a una serie di eventi sconcertanti, la situazione del piccolo, attualmente ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Monaldi di Napoli, è diventata sempre più critica. Ecco i dettagli di una vicenda che ha attirato l’attenzione dei media e delle autorità locali. Una Lotta per la Vita in Attesa di un Trapianto. “Oggi mi sento malissimo,” ha dichiarato la madre, Patrizia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cuore trapiantato per mio figlio: le speranze si affievoliscono ogni giorno di più.

Approfondimenti su Cuore Trapiantato Per Mio Figlio

La madre di un bambino sottoposto a trapianto al Monaldi si stringe al suo piccolo, determinata a non mollare.

Esnaider, ex giocatore della Juventus, si apre con coraggio sul dolore per la perdita di suo figlio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cuore Trapiantato Per Mio Figlio

Argomenti discussi: La madre del bimbo a cui è stato impiantato il cuore bruciato: Aveva una vita quasi normale, ora è in coma e con danni al fegato; Bambino in coma dopo trapianto di cuore danneggiato: il dramma al Monaldi; Trapiantato con cuore inutilizzabile, la mamma: Le speranze diventano sempre meno; Napoli, trapianto di cuore sbagliato: il bimbo di 2 anni in fin di vita. La mamma: Voglio che si salvi, il resto è secondario.

Trapianto cuore bruciato, inchiesta per lesioni colpose gravissime. Sospesa anche la direttrice del reparto di cardiochirurgia del Monaldi di NapoliLa famiglia del bimbo di 2 anni scopre dai media dell'errore nel trasporto dell'organo. Due chirurghi sospesi e indagini in corso. ilfattoquotidiano.it

Napoli, bimbo trapiantato con cuore 'danneggiato': aperta inchiesta e sospesi 3 mediciIeri, nell'ambito di una inchiesta interna, sono stati sospesi dall'attività trapiantologica, ma restano regolarmente in servizio presso l'ospedale Monaldi di Napoli, i due medici che hanno fatto ... adnkronos.com

Parla alla Tgr Campania la madre del bimbo di due anni al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato all'ospedale "Monaldi" di Napoli. "Subito un organo per mio figlio" dice la donna - facebook.com facebook

'Serve un nuovo cuore entro 48 ore, altrimenti tutto sarà inutile': questo l'appello del legale della famiglia del bimbo trapiantato con un organo in condizioni 'non ottimali' #ANSA x.com